Перша жертва нового режиму: Хаві оштрафував футболіста "Барселони" - кого та за що

Перша жертва нового режиму: Хаві оштрафував футболіста "Барселони" - кого та за що

Іспанський фахівець хоче налагодити в команді дисципліну.

Новий головний тренер іспанської " Барселони " Хаві почав впроваджувати в дію правила для футболістів, які були створені для того, аби в команді була сувора дисципліна.

Журналіст ESPN Жорді Бланко повідомив, що першим гравцем каталонського клубу, який отримає штраф, стане 24-річний півзахисник Усман Дембеле.

Француз прибув на базу "блаугранас" о 8:33, а найпізніший час, коли гравці можуть з'явитися в комплексі - 8:30.

Зазначимо, що саме тренування розпочалося о 10-й ранку, але за правилами, які встановив Хаві, футболісти повинні приїжджати на базу за 1,5 години до заняття.

Déjà "3 minutos tarde" pour Ousmane Dembélé ! ⏰



L’international français a passé les portes de l'entraînement au volant de sa voiture à 8h33 alors que le rendez-vous était prévu à 10h. Selon les nouvelles règles de Xavi, les joueurs doivent se présenter 1h30 avant la séance. pic.twitter.com/jLFh69VtC5 — Foot Mercato (@footmercato) November 12, 2021

Хаві офіційно очолив "Барселону" на початку листопада. На цій посаді він замінив нідерландця - Рональда Кумана. 9 листопада Хаві провів перше тренування на чолі "блаугранас", а його офіційний дебют повинен відбутися після перерви на матчі збірних - 20 листопада. Тоді в каталонському дербі "Барселона" зустрінеться з "Еспаньолом". Ця дуель відбудеться в рамках 14-го туру Ла Ліги.

Хаві є вихованцем та легендою "Барселони", тут він провів всю свою кар'єру від 1998 до 2015 року. Потім іспанець перейшов до "Аль-Садда", де завершив кар'єру гравця і згодом почав тренерську;

Під керівництвом Хаві "Аль-Садд" став чемпіоном Катару в сезоні-2020/21, не програвши жодного матчу. Напередодні "Аль-Садд" встановив новий клубний рекорд, довівши свою безпрограшну серію у національному чемпіонаті до 34 поєдинків;

Наразі "Барселона" посідає дев'яте місце у турнірній таблиці Чемпіонату Іспанії. Після 12 зіграних поєдинків у їхньому активі 17 набраних балів;

В останніх трьох матчах командою керував 49-річний Серхі Бархуан, який раніше тренував молодіжну команду "Барселони". Каталонці зіграли внічию з "Алавесом" у Примері, обіграли київське "Динамо" в Лізі чемпіонів, а також втратили перемогу над "Сельтою" у внутрішній першості, виграючи 3:0.

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