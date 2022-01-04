Перше підсилення для Шевченка: "Дженоа" оформила трансфер футболіста, який чудово заявив про себе у Лізі чемпіонів

У складі "грифонів" він виступатиме під 36 номером.
Італійська "Дженоа", яку тренує Андрій Шевченка, оформила перший перехід для українця.
Як повідомляє офіційний сайт "грифонів", цим новачком став захисник швейцарського "Янг Бойз" - Сільван Хефті.
Зазначається, що 24-річний футболіст взяв у новому клубі 36 номер. Щодо подробиць трансферу, то про це наразі нічого невідомо. За чутками ЗМІ, сума переходу Хефті склала близько п'яти мільйонів євро.
Генеральний менеджер "грифонів" Йоханнес Шпорс прокоментував дебютний трансфер в еру Шевченка: Я дуже радий, що нам вдалося переконати Сільвана Хефті приєднатися до нас. Ми посилюємо правий фланг молодим, але досвідченим гравцем.
Хефті вже встиг провести перше тренування в новому колективі.
♂️ Prime corse per #Hefti! pic.twitter.com/JxKymSkiPO— Genoa CFC (@GenoaCFC) January 3, 2022
- У поточному сезоні 24-річний Хефті провів 29 матчів у складі "Янг Бойз", забив два голи та віддав чотири гольові передачі. Зокрема, швейцарець чудово проявив себе у Лізі чемпіонів, де провів усі шість ігор групової стадії, забив один м'яч та віддав одну гольову передачу;
- Наразі "Дженоа" посідає 18 сходинку в турніррній таблиці Серії А. Після 19 турів в активі підопічних Шевченка 11 балів;
- Свій наступний поєдинок "грифони" проведуть 6-го січня, коли в рамках 20-го туру внутрішньої першості поміряються силами на виїзді з "Сассуоло".