Перше підсилення для Шевченка: "Дженоа" оформила трансфер футболіста, який чудово заявив про себе у Лізі чемпіонів

У складі "грифонів" він виступатиме під 36 номером.

Італійська "Дженоа", яку тренує Андрій Шевченка, оформила перший перехід для українця.

Як повідомляє офіційний сайт "грифонів", цим новачком став захисник швейцарського "Янг Бойз" - Сільван Хефті.

Зазначається, що 24-річний футболіст взяв у новому клубі 36 номер. Щодо подробиць трансферу, то про це наразі нічого невідомо. За чутками ЗМІ, сума переходу Хефті склала близько п'яти мільйонів євро.

Генеральний менеджер "грифонів" Йоханнес Шпорс прокоментував дебютний трансфер в еру Шевченка: Я дуже радий, що нам вдалося переконати Сільвана Хефті приєднатися до нас. Ми посилюємо правий фланг молодим, але досвідченим гравцем.

Хефті вже встиг провести перше тренування в новому колективі.