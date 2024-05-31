Перше тренування в Німеччині: збірна України розпочала підготовку до Євро-2024 (відео)

Збірна України розпочала підготовку до фінального турніру Євро-2024. Напередодні "синьо-жовті" прибули до німецького Нюрнберга та вже встигли провести перше тренування на зборі.

Як повідомляє офіційний сайт УАФ, після прибуття та обіду гравці збірної України мали близько двох годин для відпочинку, після чого вирушили на заняття на полі клубу "Ельтерсдорф" з баварського міста Ерлангена, який виступає у п'ятому за рангом дивізіоні німецького клубного футболу.

Після розминки та бігової роботи, в якій взяли участь усі 24 гравці, присутні наразі в розташуванні "синьо-жовтих", футболісти виконали вправи на техніку роботи з м'ячем.

Після цього головний тренер Сергій Ребров розділив команду на групи для ігрових серій із тактичними завданнями. У цій частині тренування індивідуально працювали Георгій Судаков та Віталій Миколенко, які завершують процес реабілітації після раніше отриманих пошкоджень. Поки що медичний штаб поступово підводить гравців до роботи в загальній групі.

Перед стартом Євро-2024 збірна України зіграє три товариські матчі: 3 червня з Німеччиною у Нюрнберзі, 7 червня з Польщею у Варшаві та 11 червня з Молдовою у Кишиневі.

12 червня "синьо-жовті" прибудуть до німецького Вісбадена, де базуватимуться під час континентальної першості.

Матчі фінального турніру чемпіонату Європи-2024 від 14 червня до 14 липня відбуватимуться в Німеччині.

Збірна України на Євро-2024 зіграє у групі E, де її суперниками будуть Румунія, Словаччина та Бельгія.

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