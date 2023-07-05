Перше тренування Ярмоленка: "Динамо" в Австрії розпочало підготовку до нового сезону (відео)

Київське "Динамо" розпочало тренувальний збір в Австрії. Перше тренування з "біло-синіми" після повернення до київського клубу провів капітан збірної України Андрій Ярмоленко.

Про це повідомляє офіційний сайт столичного клубу.

У вівторок, 4 липня, команда Мірчі Луческу провела два заняття. У першому тренуванні взяли участь усі 23 гравці, які прибули напередодні з Києва, а також Сергій Сидорчук, Решат Рамадані та Андрій Ярмоленко, які приєдналися до команди вже у готелі.

У загальній групі не тренувався лише півзахисник Сергій Булеца, в якого забій м'яза. Він займався за окремою програмою.

Ввечері першого дня тренувального збору кияни провели ще одне тренування. Після пробіжки та розминки гравці виконали вправи у квадратах, після чого було проведено традиційний для зборів мінітурнір.

Перемогу в ньому здобула команда, у складі якої були Валентин Моргун, Беніто, Решат Рамадані, Володимир Шепелєв, Богдан Лєднєв та Микола Шапаренко. Завершилося заняття відпрацюванням навісів та прострілів.

У середу, 5 липня, "Динамо" проведе свій перший контрольний матч на австрійському зборі. Суперником "біло-синіх" буде бухарестське "Динамо". Зустріч розпочнеться о 17:00 за місцевим часом.

Згідно з рішенням тренерського штабу "біло-синіх" перші два спаринги киян на австрійському збору – проти "Динамо" Бухарест (5 липня) та австрійського "Вольфсбергера" (8 липня) – показані у прямому ефірі не будуть.

"Динамо" завершило сезон УПЛ-2022/23 лише на четвертому місці та зіграє наступного сезону у кваліфікації Ліги конференцій.

Команда Луческу стартуватиме з 3-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій. Жеребкування цієї стадії відбудеться 24 липня, а матчі – 10-го і 17 серпня. Новий сезон УПЛ стартує 29 липня.

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