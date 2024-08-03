Перше "золото" для України: шаблістки з Харлан стали чемпіонками Олімпіади-2024

Жіноча збірна України з фехтування на шаблях стала переможцем командного турніру на Олімпійських іграх-2024 в Парижі.

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У фіналі українська команда, яку на цих змаганнях представляли Ольга Харлан, Олена Кравацька, Аліна Комащук і Юлія Бакастова, здолала команду Південної Кореї з рахунком 45:42.

У фінальному поєдинку проти південнокореянок від нашої команди фехтували Харлан, Комащук і Бакастова.

На останній бій (поєдинок тривав до 45 уколів – прим.) Ольга виходила за рахунку 37:40 на користь суперниць. Харлан здійснила фінальний ривок і виборола для України перше "золото" Олімпійських ігор-2024.

Зазначимо, що у чвертьфіналі українські шаблістки перемогли Італію (45:37), а потім у півфіналі розгромили Японію (45:32), гарантувавши собі медаль Ігор-2024.

Це третя медаль України на Олімпіаді-2024 та друга у фехтуванні. Раніше Харлан завоювала "бронзу" в особистій першості шаблісток, а Сергій Куліш здобув "срібло" в кульовій стрільбі.

Ще одну нагороду на ОІ-2024, щонайменше бронзову, Україні гарантував Олександр Хижняк, який вийшов до півфіналу боксерського турніру.

Також це шоста олімпійська нагорода в кар'єрі Харлан. На попередніх Олімпійських іграх вона виграла чотири медалі: стала олімпійською чемпіонкою 2008-го та срібною призеркою 2016 року в командному турнірі, а також завоювала бронзові нагороди в особистій першості на Олімпіадах 2012-го та 2016 років.

Україну на ХХХIII літній Олімпіаді представляють 140 атлетів, які виступають у 23 видах спорту. Ігри в Парижі триватимуть до 11 серпня.

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