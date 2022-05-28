Перше "золото" в кар'єрі: український шпажист тріумфував на етапі Кубка світу в Тбілісі

Перше "золото" в кар'єрі: український шпажист тріумфував на етапі Кубка світу в Тбілісі

Двоє українців вибороли нагороди на етапі Кубка світу з фехтування у столиці Грузії. Володимир Станкевич став переможцем змагань, а Ігор Рейзлін взяв "бронзу".

Українські фехтувальники продовжують вражати своїми успіхами на міжнародній арені. Раніше спортсмени з нашої країни виборола три медалі Гімназіади у Франції, а тепер "синьо-жовті" досягнули п'єдесталу на етапі Кубка світу в Тбілісі.

Одразу двоє українців пробилися до четвірки найсильніших у фехтуванні на шпагах серед чоловіків. Володимир Станкевич став переможцем особистої першості в цій дисципліні, а бронзовий призер Олімпійських ігор-2020 у Токіо Ігор Рейзлін завоював бронзову нагороду.

На шляху до фіналу Станкевич переміг японців Масару Ямада (8:7), Кокі Кано (15:9) та Іночі Іто (15:10). Рейзлін здолав казахстанця Руслана Курбанова (15:13) та італійця Федеріко Вісмару (15:8), але зупинився за крок від фіналу, програвши угорцю Тамашу Мате Коху ( 9:15).

У вирішальний сутичці Станкевич помстився за свого співвітчизника та розібрався з Кохом - 15:9.

Український шпажист Володимир Станкевич здобуває першу в кар’єрі особисту перемогу в Кубку світу, не залишивши у... Опубліковано Національна федерація фехтування України Субота, 28 травня 2022 р.

Для Володимира це перша в його кар'єрі золота медаль Кубка світу. До цього він лише раз в піднімався на п'єдестал такого рівня - "бронза" на етапі в Берні 2017 року.

Що стосується Рейзліна, то для нього "бронза" в столиці Грузії - це вже сьома медаль на етапах Кубка світу.

Фото: facebook.com/fencing.ukraine

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що українська каратистка Анжеліка Терлюга здолала олімпійську чемпіонку та виборола "золото" чемпіонату Європи-2022.

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