"Перші два місяці не був радий, що переїхав до Італії": Коваленко згадав, як відбувалася його адаптація у Серії А

"Перші два місяці не був радий, що переїхав до Італії": Коваленко згадав, як відбувалася його адаптація у Серії А

Український хавбек підсумував перший рік у чемпіонаті Італії.

Півзахисник "Аталанти" Віктор Коваленко, який виступає у "Спеції" на правах оренди, поділився враженнями від першого року в італійському чемпіонаті.

Вихованець "Шахтаря" поповнив лави "бергамасків" у лютому 2021 року. Контракт Коваленка належав "Шахтарю" з 2013 року.

"Насамперед, у Серії А ти знаєш, що в тебе кожен матч як останній. В Україні, коли граєш за "Шахтар" та "Динамо", ти знаєш, що зараз вийдемо, обіграємо та поїдемо спокійно додому. А тут кожна гра – своя історія і все може змінитися. Як виграти можете, так і програти. Нас двічі вже закривали фанати на стадіоні, тож важко, звісно. Але я радий, що сюди перейшов, і мені здається, що я зростаю тут. В Україні я вже зупинявся, не було такого сильного прогресу, але зараз думаю, що зростаю

Перші два місяці взагалі не був радий, що переїхав до Італії, бо це важко — перебратися з однієї країни до іншої. А зараз я максимально щасливий, що я тут максимально кайфую від футболу. Зараз ходить п'ять тисяч, але багато фанатів, і вони живуть футболом. Це мені найбільше подобається

Зачиняли на стадіоні? Так, програли у Кубку, і нас не випускали, доки не прийшла вся команда поговорити з ними. Не думаю, що таке є в Україні, а тут такого багато, у тому ж таки Дженоа"", - поділився Коваленко у коментарі Football Hub.

Цього сезону Коваленко зіграв 15 матчів у всіх турнірах. На рахунку хавбека збірної України один гол та три асисти.

"Спеція" на 15-му рядку Серії А. 23 січня команда Коваленка зустрінеться з "Сампдорією" в рамках чемпіонату Італії.

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