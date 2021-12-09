Перші медалі за вісім років: юна українка тріумфувала на Чемпіонаті світу з важкої атлетики

Перші медалі за вісім років: юна українка тріумфувала на Чемпіонаті світу з важкої атлетики

18-річна спортсменка родом із Закарпаття завоювала мале "срібло" та велику "бронзу".

Українка Світлана Самуляк здобула дві медалі Чемпіонату світу з важкої атлетики-2021, що триває у столиці Узбекистану Ташкенті.

Про це повідмляє Суспільне Спорт.

У ваговій категорії до 55 кг наша співвітчизниця спочатку виграла мале "срібло" в ривку, а потім завоювала велику "бронзу", посівши підсумкове третє місце.

У ривку Самуляк взяла вагу 91 кг, поступившись лише дворазовій віцечемпіонці Африки, представниці Тунісу Гофран Белхір, якій підкорилися 92 кг. У поштовху Світлана взяла в третій спробі 110 кг, пропустивши вперед Белхір і нігерійку Адіят Оларіноє, в яких було загалом по 203 кг.

Для Самуляк це перші в кар'єрі медалі дорослого чемпіонату світу, а для України - перші серед жінок за вісім років. Востаннє українська збірна здобувала нагороду в жіночій категорії в 2013 році: тоді Юлія Паратова стала бронзовою призеркою в ривку у категорії до 53 кг.

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