Перший автогол і перше вилучення: Польща з Левандовські програла Словаччині у стартовому матчі Євро-2020

Плачевний результат для володаря "Золотого м'яча" і його партнерів.

Збірна Польщі несподівано програла команді Словаччини в матчі 1-го туру групи E Чемпіонату Європи-2020. зустріч проходила в Санкт-Петербурзі на однойменному стадіоні. Підсумок поєдинку - 2:1 на користь словаків.

Поляки вважалися фаворитами матчу, але вже на 18-й хвилині вони опинилися в ролі відстаючих. Роберт Мак на дриблінгу пройшов лівим флангом двох суперників, наблизився до воріт і пробив під гострим кутом. М'яч потрапив у стійку, відлетів у плече голкіперу польської збірної Войцеху Щенсни і опинився у воротах. Цей автогол став першим на турнірі.

Associated Press

Відігратися до перерви поляки так і не змогли, нічого не створив біля воріт словаків і володар "Золотого м'яча" Роберт Левандовські.

Однак у самому дебюті другого тайму рахунок таки став рівним. Поляки здорово розіграли в карному майданчику суперника комбінацію, яку завершив Кароль Лінетти.

Associated Press

Колектив Паулу Соузи, окрилений успіхом, заграв активніше, але на 62-й хвилині команду підвів Гжегож Крихов'як, який заробив у центрі поля друге попередження, а з ним і вилучення, яке також стало першим на Євро-2020.

Скористатися чисельною перевагою словаки змогли на 69-й хвилині. Мілан Шкріньяр ударом з меж карного майданчика приніс своїй команді перемогу і перші три очки на турнірі.

Associated Press

Словаччина і Польща виступають у групі E, де їхніми суперниками також є команди Іспанії та Швеції.

та До 1/8 фіналу вийдуть 2 найсильніші збірні кожного квартету і 4 володарі найкращих третіх місць.

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