Перший бій на Євро-2020: Шевченко назвав головну зброю збірної України в матчі з Нідерландами

Керманич "синьо-жовтих" розраховує зробити ставку на командну гру.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко провів першу пресконференцію в Бухаресті, де його команда оселилася на час Чемпіонату Європи-2020.

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Керманич "синьо-жовтих" подякував організаторам за гостинний прийом і прокоментував підготовку до стартового матчу проти Нідерландів, який запланований на 13 червня в Амстердамі. За його словами, українська збірна готується зіграти в командний футбол і не буде діяти персонально проти іменитих гравців суперника.

"У команди Нідерландів вистачає воротарів, якими вони можуть замінити основного голкіпера. Не думаю, що у них це слабка позиція. У них взагалі немає слабких позицій. Якщо говорити про індивідуальностей, то там не лише Депай є, але й інші.

Ми зробимо ставку на командну гру, індивідуально ні з ким грати не будемо. У нас є чітка конструкція нашої гри, якої ми дотримуємося. Якісь спеціальні дії під конкретних гравців ми робити не будемо", - заявив Шевченко.

Також коуч головної команди країни розповів, що розташування "синьо-жовтих" відвідав головний тренер "Динамо" Мірча Луческу.

"Він приїхав привітатися. Він працює в Україні, але він також дуже добре знайомий з роботою збірної. Він готовий допомогти нам, якщо знадобиться. Ми робимо свою роботу тут, команда чекає Євро", - поділився Шевченко.

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Фінальний турнір Євро-2020 повинен був відбутися від 12 червня до 12 липня 2020 року у 12 містах континенту, але через пандемію коронавірусу був відкладений на рік .

. Нові дати проведення турніру: 11 червня - 11 липня 2021 року.

Через неготовність пустити на трибуни вболівальників УЄФА скоротив кількість міст-господарів Євро-2020 з 12 до 11: Севілья замінила Більбао, а матчі, які повинен був прийняти Дублін, розподілили між Санкт-Петербургом і Лондоном.

Збірна України на майбутньому Чемпіонаті Європи зіграє проти Нідерландів, Австрії та Північної Македонії. Поєдинки заплановані в Амстердамі і Бухаресті.

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