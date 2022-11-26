Перший гол Левандовські на ЧС: Польща в матчі з незабитим пенальті перемогла Саудівську Аравію

Збірна Польщі перемогла команду Саудівської Аравії в рамках 2-го туру групи C чемпіонату світу-2022 з футболу. Матч завершився з рахунком 2:0 .

Поляки вийшли вперед у цьому поєдинку в першому таймі. На 39-й хвилині капітан "Кадри" Роберт Левандовські не дав м'ячу вийти за лицьову лінію та викотив його у центр штрафного майданчика, звідки Пйотр Зелінський розстріляв ворота саудитів.

Команда Ерве Ренара мала чудовий шанс відігратися перед перервою. Кристіан Белік сфолив у власному карному майданчику – арбітри перевірили епізод на VAR і призначили пенальті. Проте реалізувати 11-метровий Саудівська Аравія не змогла – Войцех Щесни парирував удар в нижній кут від Нассера Ад-Давсарі, а потім ще й відбив добивання від Мохаммеда Аль-Бріка.

У другому таймі поляки створили вбивчі нагоди, але відверто не щастило. На 63-й хвилині саудитів врятувала поперечина після удару Аркадіуша Міліка головою, а ще за три хвилини Левадовські влучив у стійку.

І все ж, на 82-й хвилині збірна Польщі подвоїла свою перевагу. Абдуллела Аль-Малкі грубо помилився у власному штрафному, подарувавши м'яч Левандовські. Зірковий форвард "Барселони" без проблем переграв голкіпера, забивши свій перший м'яч на чемпіонатах світу.

Нагадаємо, в першому турі ЧС-2022 Аргентина сенсаційно поступилася Саудівській Аравії (1:2), а Польща розписала безгольову нічию з Мексикою (0:0).

Завдяки перемозі над саудитами Польща з 4 очками очолила свою групу ЧС-2022. Саудівська Аравія з 3 балами опустилася на друге місце. Далі йдуть Мексика (1) та Аргентина (0).

В іншому матчі 2-го туру цього квартету зустрінуться Аргентина та Мексика. Їхній поєдинок також відбудеться 26 листопада, але пізніше – о 21:00 за київським часом.

У заключному турі 30 листопада Польща зіграє з Аргентиною, а Саудівська Аравія битиметься з Мексикою. До плейоф з групи вийдуть дві найкращі команди.

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