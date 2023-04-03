Перший гол за 706 днів: Бєсєдін ефектно забив у матчі чемпіонату Кіпру (відео)

Український нападник Артем Бєсєдін, орендований "Омонією" у київського "Динамо", відзначився дебютним голом у чемпіонаті Кіпру.

27-річний форвард вразив ворота "Пафоса" в грі 29-го туру чемпіонської групи першості Кіпру.

На 53-й хвилині поєдинку Бєсєдін отримав м'яч за 30 метрів від воріт суперника і наважився на дальній удар. Голкіпер "Пафоса" зачепив м'яч рукою, але не зміг завадити йому залетіти у верхній кут.

One for every Besedin fan to tell their grandchildren! pic.twitter.com/BZu5RHOT96 — THIS IS MAPPA: A CYPRIOT FOOTBALL PODCAST (@ThisIsMappa) April 2, 2023

Зазначимо, що цей гол став для Бєсєдіна першим на професійному рівні за 706 днів. До цього востаннє нападник забивав в офіційному матчі ще 25 квітня 2021 року за "Динамо" у ворота "Інгульця".

"Омонія" перемогла "Пафос" з рахунком 2:0. Окрім Бєсєдіна, результативною дією у цій зустрічі також відзначився інший українець Роман Безус, який на 83-й хвилині віддав асист.

Після цієї перемоги "Омонія" посідає шосте місце в чемпіонській групі першості Кіпру, відстаючи від лідера – АПОЕЛа – на 16 очок.

Раніше повідомлялося, що Бєсєдін зробив дебютний асист у чемпіонаті Кіпру. Це сталося в матчі 24-го туру чемпіонату Кіпру проти "Олімпіакоса" з Нікосії.

Нагадаємо, орендна угода Артема з кіпрським клубом розрахована до кінця поточного сезону.

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