"Перший крок до формування повного обсягу збитків": в Україні з'явилася мапа зруйнованих окупантами спортивних споруд

"Перший крок до формування повного обсягу збитків": в Україні з'явилася мапа зруйнованих окупантами спортивних споруд

Спортивний Комітет України створив інтерактивну карту зруйнованих внаслідок обстрілів російськими окупантами об'єктів спортивної інфраструктури.

Завдяки цьому проекту буде зафіксовано всі збитки, які понесла спортивна інфраструктура України.

Про це повідомив президент Спортивного комітету України Ілля Шевляк.

"Це перший крок до формування повного обсягу збитків для подальшого відшкодування країною-агресором та відновлення спортивної інфраструктури", - зазначив він.

Він зазначив, що інформація постійно оновлюється.

"Надсилайте дані до Спортивний Комітет України для їх врахування. Фіксуємо та відбудуємо спорт разом", - говорить Шевляк.

Карта доступна за посиланням.

Нагадаємо, що форвард "Бенфіки" і збірної України Роман Яремчук відреагував на обстріли Львова російськими окупантами.

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