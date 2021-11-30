Перший матч "Манчестер Юнайтед" в Лізі чемпіонів з новим тренером можуть перенести на інше поле

Перший матч "Манчестер Юнайтед" в Лізі чемпіонів з новим тренером можуть перенести на інше поле

Новий штам коронавірусу може вплинути на поєдинки останнього туру групового етапу європейського чемпіонату.

Матч 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2021/2022 "Манчестер Юнайтед" - "Янг Бойз", який має відбутися 8 грудня на домашньому стадіоні англійського клубу "Олд Траффорд", можуть перенести на нейтральне поле.

Про це повідомляє Sky Sports.

Зазначається, що причиною можливого перенесення є поява нового штаму коронавірусу "Омікрон". У зв'язку з цим Швейцарія запровадила обмеження на в'їзд до країни із Великобританії. Відповідно до них, кожен, хто приїздить, повинен буде здати тест на коронавірус і вирушити на 10-денний карантин.

Представники "Янг Бойз" намагаються з'ясувати, чи знадобиться 10-денний карантин для гравців та персоналу після їх повернення з Великобританії.

Після п'яти турів МЮ гарантував собі вихід до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, набравши 10 очок випереджаючи Вільярреал на три очки. На третьому місці йде Аталанта – шість балів, а у Янг Бойз – чотири очки.

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