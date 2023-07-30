Перший млинець нанівець: ЛНЗ дебютував в УПЛ поразкою від "Чорноморця"

Черкаський клуб не зміг набрати очок у своєму першому поєдинку в елітному дивізіоні чемпіонату України.

Черкаський ЛНЗ поступився одеському "Чорноморцю" в матчі 1-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2023/24. Поєдинок на стадіоні "Центральний" у Черкасах завершився з рахунком 0:2 .

Підопічні Романа Григорчука забили по голу в кожному з таймів. На 38-й хвилині одеситів вивів уперед Богдан Бойчук після передачі Ореста Кузика.

Після перерви "моряки" зміцнили свою перевагу. На 65-й хвилині Йон Шпорн завдав влучного удару, асистував йому Бойчук.

Зазначимо, що для ЛНЗ це був дебютний матч в елітному дивізіоні чемпіонату України.

У другому турі УПЛ команда Олександра Ковпака 5 серпня зустрінеться з "Минаєм". Днем пізніше "Чорноморець" проведе поєдинок проти "Колоса".

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