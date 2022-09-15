Перший після Шевченка: суперталант "Шахтаря" встановив гольове досягнення в Лізі чемпіонів

Півзахисник донецького "Шахтаря" Михайло Мудрик став другим наймолодшим українцем, якому вдалося забити у двох матчах Ліги чемпіонів поспіль.

У середу, 14 вересня, Мудрик відзначився голом у воротах шотландського "Селтіка" в матчі другого туру групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2022/23.

Для 21-річного хавбека "гірників" це вже другий забитий м'яч у нинішньому сезоні Ліги чемпіонів. Він забив у другому поєдинку поспіль. Минулого туру Михайло вразив ворота німецького "РБ Лейпцига", чим допоміг своїй команді здобути першу перемогу в євросезоні.

Відзначившись у воротах "Селтіка", Мудрик став другим наймолодшим українцем, якому вдалося забити у двох зустрічах Ліги чемпіонів поспіль. На момент гри з "кельтами" Михайлу виповнилося 21 рік та 252 дні.

Рекорд за цим показником належить легендарному Андрію Шевченку, який у складі київського "Динамо" відзначався забитими м'ячами у двох матчах поспіль у віці 21 рік та 2 дні. У сезоні-1997/98 Шевченко спочатку забив ПСВ, а в наступному турі "Ньюкаслу".

Варто зазначити, що після двох турів групового етапу ЛЧ на рахунку вихованця "Шахтаря" аж чотири результативні дії. Окрім двох голів, Мудрик також зробив два асисти - обидва у грі з "Лейпцигом".

Нагадаємо, в 2-му турі ЛЧ "Шахтар" зіграв унічию з "Селтіком" - 1:1.

Після двох турів команда Ігоря Йовічевивича з 4 очками посідає друге місце у квартеті F. Лідирує з 6 балами мадридський "Реал". На третій та четвертій позиціях розташувалися "Селтік" (1) та "Лейпциг" (0) відповідно.

Матчі наступного туру ЛЧ відбудуться 5 жовтня: РБ "Лейпциг" - "Селтік", "Реал" - "Шахтар".

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