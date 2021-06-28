Перший плейоф в історії: головні події навколо матчу 1/8 фіналу Євро-2020 Швеція - Україна

Перший плейоф в історії: головні події навколо матчу 1/8 фіналу Євро-2020 Швеція - Україна

Поєдинок у Глазго розпочнеться о 22:00.

У вівторок, 29 червня, збірна України зіграє матч 1/8 фіналу Чемпіонату Європи з футболу-2020 (Євро-2020). Підопічні Андрія Шевченка зустрінуться з національною командою Швеції. Українці вперше у своїй історії зіграють у плейоф Чемпіонатів Європи.

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Матч Швеція - Україна відбудеться на стадіоні "Гемпден Парк" у Глазго. Початок - о 22:00 за київським часом.

ТСН.ua розповідає про все, що відбувається навколо матчу, до його початку. Після цього стежте за ходом подій на футбольному полі в нашій текстовій трансляції поєдинку.

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Збірна України розпочала фінальний турнір Євро-2020 поразкою від Нідерландів (2:3), після чого обіграла Північну Македонію (2:1).

(2:3), після чого (2:1). Перед заключним туром "синьо-жовті" з 3 очками посідають другу сходинку групи С, випереджаючи Австрію за додатковими показниками. Навіть нічия в останньому матчі гарантовано виведе підопічних Андрія Шевченка в плейоф.

До 1/8 фіналу вийдуть 2 найсильніші збірні кожного квартету і 4 володарі найкращих третіх місць.

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