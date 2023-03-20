Перший подіум за чотири роки: українські шаблістки виграли медаль у командних змаганнях Кубка світу

"Синьо-жовті" успішно виступили на турнірі в Бельгії.

Жіноча збірна України з фехтування на шаблі завоювала "бронзу" в командній першості на Кубку світу у бельгійському Сінт-Нікласі.

Українську збірну представяли Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Валерія Гнідашева.

У першому колі українки здолали Туреччину (45:38), після чого вирвали перемогу в лідерок світового рейтингу – француженок (45:44).

У чвертьфіналі "синьо-жовті" виявилися сильнішими за Німеччину (45:42), після чого у півфіналі поступилися італійкам (43:45). У поєдинку за “бронзу” збірна України перемогла Угорщину (45:41).

Це перша нагорода нашої команди шаблісток на Кубку світу від листопада 2019 року, коли українки здобули "бронзу" на етапі у французькому Орлеані.

Раніше повідомлялося, що Міжнародна федерація фехтування (FIE) ухвалила рішення повернути росіян і білорусів до міжнародних змагань.

Це викликало обурення світової спільноти. Через скасування "бану" спортсменів країн-агресорок Німеччина відмовилась приймати Кубок світу з фехтування з жіночої рапіри, який був запланований на початок травня 2023 року.

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