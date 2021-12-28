Перший серед українців: бразильський клуб оформив неочікуваний трансфер

Український футболіст з аматорської команди продовжить кар'єру у "Колатіні".

Український захисник Нікіта Синіцин продовжить кар'єру у бразильському клубі "Колатіна".

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Повідомляється, що гравець найближчим часом прибуде до розташування команди. Він стане першим в історії українцем у чемпіонаті Бразилії.

Разом з українцем "Колатіна" підписала новозеландського півзахисника з японським громадянством Джої Омотані.

Синіцин – уродженець Черкас, раніше виступав у чемпіонаті області за аматорські команди. Грає на позиції центрального захисника та центрального півзахисника.

"Колатіна" виступає у лізі штату Ешпіріту-Санту. З січня 2022 року команда виступить у чемпіонаті Копішабу.

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