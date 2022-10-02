Перший спільний трофей за чотири роки: українські тенісистки-близнючки виграли турнір WTA в Естонії

Українки Надія і Людмила Кіченок стали переможницями парного турніру WTA 250 у Таллінні.
Українські тенісистки Надія та Людмила Кіченок тріумфували на турнірі WTA 250 у Таллінні (Естонія) в парному розряді.
У фіналі українки обіграли першу сіяну пару Ніколь Меліхар-Мартінес (США) та Лауру Зігемунд (Німеччина).
Поєдинок тривав одну годину та 59 хвилин та завершився з рахунком 5:7, 6:4, 7:10 на користь наших співвітчизниць.
Цей перший спільний трофей для Людмили та Надії від 2018 року. До цього востаннє вони разом перемагали на турнірі у Чжухаї (Китай). Загалом сестри Кіченок виграли чотири спільні титули.
Раніше повідомлялося, що українська тенісистка стала переможницею парного турніру в Іспанії.
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