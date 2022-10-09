Перший "сухий" матч Луніна: "Реал" здобув скромну перемогу та очолив Ла Лігу (відео)

Український голкіпер вперше зумів не пропустити за період своєї кар'єри в Мадриді.

Мадридський "Реал" на виїзді обіграв "Гетафе" в матчі 8-го туру іспанської Ла Ліги. Поєдинок завершився з рахунком 0:1 .

Єдиний гол у цій зустрічі "вершкові" забили ще на початку першого тайму. Його автором став Едер Мілітао, якому асистував Лука Модріч.

Зазначимо, що в другій половині поєдинку мадридці могли зміцнити свою перевагу, але гол Родріго було скасовано через офсайд після перегляду відеоповторів (VAR).

Український воротар "Реала" Андрій Лунін через травму основного голкіпера Тібо Куртуа вийшов у стартовому складі та відіграв повний матч.

Огляд матчу

Для українця це був восьмий поєдинок в кар'єрі за "Королівський клуб" та перший, в якому йому вдалося зберегти свої ворота на замку. За попередні сім матчів у футболці "вершкових" Лунін пропустив вісім голів.

Додамо, що гра проти "Гетафе" стала для Луніна третьою за "Реал" цього сезону. Перед цим він захищав ворота клубу в нічийному матчі Примери з "Осасуною" (1:1) та переможному поєдинку з донецьким "Шахтарем" у Лізі чемпіонів (2:1).

Гетафе - Реал: турнірне становище після матчу

"Реал" з 22 очками вийшов на перше місце в турнірній таблиці Ла Ліги, обійшовши "Барселону" на три бали. Щоправда, каталонці мають один матч у запасі. "Гетафе" з 7 пунктами посідає 16-ту сходинку.

У наступному турі команда Карло Анчелотті 16 жовтня на "Сантьяго Бернабеу" прийматиме "Барселону" в Ель Класико, "Гетафе" 14 жовтня на виїзді зіграє з "Райо Вальєкано".

Нагадаємо, вже у вівторок, 11 жовтня, "Реал" у Варшаві зустрінеться з донецьким "Шахтарем" в рамках 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Початок гри - о 22:00 за київським часом.

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