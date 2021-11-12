Перший трансфер Хаві: "Барселона" оголосила про повернення найтитулованішого футболіста планети

38-річний Дані Алвес знову одягне футболку "синьо-гранатових".

Знаменитий бразильський захисник Дані Алвес офіційно став гравцем каталонської "Барселони".

Про перехід 38-річного футболіста повідомила пресслужба іспанського клубу. Його контракт розрахований до кінця поточного сезону.

Back in DA house! pic.twitter.com/qicb8RRc1h — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 12, 2021

Зазначимо, що трансфер Алвеса обійшовся каталонцям безкоштовно. Бразилець перебрався до стану "синьо-гранатових" вільним агентом. Він приєднається до тренувань наступного тижня, але не зможе вийти на поле в офіційних матчах до січня.

Головним ініціатором його повернення на "Камп Ноу" був новоспечений головний тренер "Барселони" Хаві Ернандес, з яким Дані тривалий час разом виступав за каталонський клуб. Це перший трансфер Хаві на чолі "Барси".

Алвес виступав за Барселону від 2008 до 2016 року. У складі каталонців Дані став шестиразовим чемпіоном Іспанії та тричі виграв Лігу чемпіонів.

У вересні бразилець став вільним агентом після розірвання контракту з "Сан-Паулу", за який він виступав від 2019 року.

Алвес є найтитулованішим футболістом світу. Він виграв за кар'єру 46 трофеїв. У складі збірної Бразилії Алвес завоював "золото" Олімпійських ігор-2020 у Токіо.

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