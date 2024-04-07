Перший тріумф за 40 років: у серії пенальті визначився володар Кубка Іспанії з футболу (відео)

"Атлетик" Більбао став володарем Кубка Іспанії з футболу сезону-2023/24. У фіналі турніру баски на стадіоні "Ла Картуха" у Севільї обіграли "Мальорку" – 1:1 (4:2 у серії пенальті).

Першою у вирішальному матчі забила "Мальорка" – на 21-й хвилині відзначився Даніель Родрігес.

"Атлетик" відігрався одразу після перерви – на 50-й хвилині влучного удару завдав Ойан Сансет.

Основний час поєдинку завершився внічию. В екстратаймах команди не визначили переможця, тож все вирішувалося у серії пенальті, де точнішими були гравці "Атлетика". Підопічні Ернесто Вальверде реалізували всі свої чотири удари з 11-метрової позначки, тоді як суперник схибив двічі.

Огляд матчу "Атлетик" – "Мальорка"

Для "Атлетика" це 24-й виграний Кубок Іспанії та перший за останні 40 років – у сезоні-1983/84 баски оформили золотий дубль, здобувши перемогу в чемпіонаті та Кубку Короля.

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