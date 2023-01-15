Перший трофей Хаві: "Барселона" впевнено розібралася з "Реалом" і завоювала Суперкубок Іспанії

"Блаугранас" не залишили принциповому супернику шансів в Ель Класико.

Каталонська "Барселона" перемогла мадридський "Реал" в фіналі Суперкубка Іспанії. Поєдинок на Міжнародному стадіоні імені Короля Фахда в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) закінчився з рахунком 1:3 .

У першому таймі "синьо-гранатові" двічі вразили ворота суперника. На 33-й хвилині Гаві вивів каталонців уперед після передачі Роберта Левандовські. А перед перервою учасники результативної атаки помінялися ролями – іспанець асистував, а польський форвард відзначився голом.

У другій половині зустрічі "Барселона" зробила рахунок розгромним. На 69-й хвилині Педрі відправив третій м'яч до сітки воріт мадридців.

Єдине, на що вистачило "вершкових", це гол Каріма Бензема на 90+3-й хвилині. Отже, саме "Барселона" стала володарем Суперкубка Іспанії, а Хаві виграв перший трофей на чолі каталонського клубу.

Додамо, що Суперкубок Іспанії-2023 проводився у форматі мінітурніру за участю чотирьох команд. У півфіналі "вершкові" в серії пенальті здолали "Валенсію". Своєю чергою, "синьо-гранатові" також у серії післяматчевих 11-метрових перемогли "Бетіс".

Таким чином, "Реал" склав повноваження чинного володаря трофею – минулого року мадридці в фіналі обіграли "Атлетик" Більбао.

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