Перший українець після Шевченка: Довбику підкорилося потужне досягнення в Європі

Артем перетнув позначку в 16 голів у поточному розіграші чемпіонату Іспанії.
Український форвард "Жирони" Артем Довбик став першим українцем від часів Андрія Шевченка, який забив понад 15 голів за сезон у топ-5 європейських лігах.
Цього сезону 26-річний нападник забив 16 голів і віддав п'ять результативних передач у 28 матчах чемпіонату Іспанії.
Раніше останнім українським футболістом, який забив 15+ голів за сезон в одному з п'яти провідних європейських чемпіонатів, був Андрій Шевченко, який у розіграші Серії А-2005/06 відзначився 19 м'ячами у складі "Мілана".
15 - Artem Dovbyk (16 with Girona in LaLiga this season) is the first Ukranian player to score 15+ goals in a single season in top five European leagues since Andriy Shevchenko in Serie A with AC Milan in 2005/06 season (19). Reference. pic.twitter.com/cpqrZpmNlY— OptaJose (@OptaJose) April 1, 2024
В останньому матчі "Жирони" проти "Бетіса" Довбик оформив дубль. Спочатку українець реалізував пенальті, а потім забив з гри. Каталонська команда вирвала перемогу (3:2) завдяки голу Крістіана Стуані у компенсований час.
Наразі Довбик очолює бомбардирські перегони Ла Ліги. Таку саму кількість забитих м'ячів (по 16), але менше результативних передач мають Джуд Беллінгем з мадридського "Реала" та Анте Будімір з "Осасуни".
Крім того, Артем став лише другим гравцем в історії "Жирони", якому вдалося забити понад 15 м'ячів в одному сезоні Ла Ліги.
За вісім турів до завершення чемпіонату "Жирона" з 65 очками посідає третє місце у чемпіонаті Іспанії. Підопічні Мічела на два бали відстають від "Барселони" та на десять – від "Реала" українського голкіпера Андрія Луніна.
У наступному турі Примери команда Довбика та ще одного українця Віктора Циганкова 13 квітня на виїзді зіграє проти "Атлетіко".
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