Перший в історії ФІФА: бразильський футбольний арбітр здійснив камінгаут

41-річний бразилець став першим міжнародним арбітром ФІФА, який публічно розповів про свою гомосексуальність.

"Футбол був чоловічою справою, і я від самого початку знав, що я - гей. Не було кращого місця, щоб приховати свою орієнтацію. Гра в футбол не була постійним варіантом, тому я обрав єдиний можливий шлях - стати рефері. ‎Мені 41 рік, і 23 роки я присвятив роботі арбітра. До сьогоднішнього дня я ніколи не був справжнім. Геї звикли не бути собою.‎

‎Ми приглушуємо себе, щоб не розчарувати очікування представників гетеросвіту. Все своє життя я жертвував собою, щоб захиститися від фізичного та емоційного насильства гомофобії. Я увійшов до одного з найбільш ворожих середовищ для гомосексуаліста. Тому я кажу, що ненавидів футбол‎.

Діяльність арбітра дає мені необхідну силу. Чи вибрав я її, щоб приховати свою орієнтацію? Так. Але все значно глобальніше. Йдеться про фігуру, силу, мужність. У світі футболу багато гомосексуалістів. Є арбітри, гравці, тренери, одружені, з дітьми, розлучені, з подвійним життям. Є все. Ми існуємо й заслуговуємо на право говорити про це та нормально жити", - цитує Беневенуто Globo.com.

Додамо, що Беневенуто вже 23 роки прцює футбольним арбітром. Його вважають одним з найкращих бразильських рефері, який обслуговує матчі під егідою ФІФА.

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