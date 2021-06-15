Перший в історії: Роналду встановив феноменальний рекорд чемпіонатів Європи

Зірковий португалець зіграв на п'ятому для себе Євро.

Форвард збірної Португалії Кріштіану Роналду став автором унікального досягнення в європейському футболі.

36-річний нападник вийшов у стартовому складі на матч 1-го туру групи F Євро-2020 проти Угорщини. Таким чином, Роналду став перший гравцем в історії, який зіграв на 5 чемпіонатах Європи.

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Він дебютував на континентальній першості на домашньому Євро-2004. Тоді португальці стали срібними призерами турніру, сенсаційно програвши грекам у фіналі.

Також Роналду виходив на поле в матчах чемпіонатів Європи 2008, 2012 і 2016 років. На Євро-2016 він допоміг збірній Португалії виграти турнір.

5 - Cristiano Ronaldo today becomes the first player in European Championships history to appear at five different tournaments (2004, 2008, 2012, 2016 and 2020). Legend. pic.twitter.com/iPWxl0T7sB — OptaJoe (@OptaJoe) June 15, 2021

Додамо, що Роналду близький до ще одного унікального досягнення. Він може обігнати француза Мішеля Платіні в списку найкращих бомбардирів чемпіонатів Європи. Зараз в обох по 9 забитих м’ячів.

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Матч Угорщина - Португалія розпочався о 19:00. Після першого тайму рахунок не відкрито - 0:0.

Суперниками Португалії та Угорщини в групі F є команди Франції та Німеччини, які зійдуться в очній битві о 22:00. ТСН Проспорт проведе онлайн-трансляцію матчу.

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