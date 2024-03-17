Перший Великий кришталевий глобус у кар'єрі: визначилася тріумфаторка Кубка світу з біатлону

Італійка Ліза Віттоцці здобула перемогу в загальному заліку Кубка світу з біатлону-2023/24.

29-річна Віттоцці фінішувала на 21-му місці в останній жіночі гонці сезону – масстарті на етапі в канадському Кенморі, але це не завадило їй втримати перевагу в загальному заліку над норвежкою Інгрід-Ландмарк Тандреволд, яку також обійшла француженка Лу Жанмонно.

Зазначимо, що Віттоцці вперше в кар'єрі виграла загальний залік Кубка світу. Також на рахунку італійки "бронза" Олімпійських ігор 2018 року та два "золота" на чемпіонатах світу.

Завершиться поточний сезон Кубка світу з біатлону в неділю, 17 березня, чоловічим масстартом, який розпочнеться о 23:20 за київським часом.

Додамо, що норвежець Йоганнес Бьо достроково став переможцем чоловічого Кубка світу з біатлону-2023/24 і таким чином захистив звання чинного володаря Великого кришталевого глобуса.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі Суспільне Київ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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