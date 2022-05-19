Перший єврокубок за 42 роки: як "Айнтрахт" тріумфував у Лізі Європи (фото)

У середу, 18 травня, франкфуртський "Айнтрахт" став переможцем Ліги Європи-2021/22.
У фіналі турніру німецька команда по серії післяматчевих пенальті перемогла шотландський "Глазго Рейнджерс" - 1:1 (5:4 – пен.).
У першому таймі команди не забивали. У другій половині гри шотландці вийшли вперед після гола, забитого на 57-й хвилині півзахисником Джо Арібо. Проте через 12 хвилин нападник "Айнтрахту" Рафаель Борре відновив рівновагу. Гра перейшла у овертайми, які виявилися безгольовими. А в серії пенальті успіх посміхнувся німецькому клубу. її результат визначив промах хавбека "Рейнджерса" Аарона Ремзі.
Для франкфуртської команди цей успіх у європейському турнірі – другий за останні 42 роки. Формально "Айнтрахт" став першим німецьким клубом, який виграв турнір Ліги Європи. Однак у 1980 році ця команда у фіналі Кубка УЄФА (у 2009 році перейменована в Лігу Європи) перемогла "Боруссію" Менхенгладбах. Крім того, "Айнтрахт" у 1960 році грав у фіналі Кубка європейських чемпіонів (нині - Лізі чемпіонів УЄФА), де поступився мадридському "Реалу".
Вигравши Лігу Європи, "Айнтрахт" уперше у своїй історії зіграє у Лізі чемпіонів. Нагадаємо, у чемпіонаті Німеччини команда фінішувала на 11-му місці.
Нагадаємо, що у вівторок, 10 травня, Виконком УЄФА ухвалив новий формат єврокубків з сезону 2024/25. Основна сітка Ліги чемпіонів буде розіграна за "швейцарською системою".
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