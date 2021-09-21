Перший за майже пів століття: Левандовські отримав "Золоту бутсу" та увійшов до історії

Перший за майже пів століття: Левандовські отримав "Золоту бутсу" та увійшов до історії

Польський нападник "Баварії" забив найбільшу кількість м'ячів в європейському чемпіонаті в кампанії-2020/21.

Форвард мюнхенської "Баварії" Роберт Левандовські нагороджений "Золотою бутсою" за підсумками сезону-2020/21.

У минулій кампанії поляк став найкращим бомбардиром Європи, забивши 41 гол у 29 матчах німецької Бундесліги. Він побив "вічний" рекорд Герда Мюллера, який став автором 40 голів у сезоні-1971/72.

Для Роберта це перша в кар'єрі нагорода найкращому бомбардиру Європи.

"Я дуже радий, це велика честь. Хочу подякувати моїй родині, партнерам по команді, тренерському штабу і всій "Баварії". Без їхньої підтримки я б не міг завойовувати такі нагороди.

У спорті, як і в житті, дуже важливо цінувати один одного, підтримувати один одного, завжди бути чесними один з одним і намагатися бути зразком для наслідування для інших. Ось чому я присвячую цю нагороду всім людям, які поруч зі мною щодня. Я дуже задоволений тим, чого ми досягли разом, як одна команда. Велике вам дякую", - написав польський бомбардир в Instagram.

Левандовські став першим володарем "Золотої бутси" в історії Польщі. Також Роберт став першим за 49 років гравцем Бундесліги, якому вдалося завоювати цю нагороду. До нього це двічі робив легендарний форвард "Баварії" Герд Мюллер у 1970 і 1972 роках.

Попереднім володарем "Золотої бутси" був нападник римського "Лаціо" Чіро Іммобіле, який забив 36 голів у сезоні-2019/2020.

Рекордну кількість нагород найкращому бомбардиру Європи має Ліонель Мессі - шість. Кріштіану Роналду вигравав "Золоту бутсу" чотири рази.

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