Першу ракетку світу Джоковича депортують з Австралії на тлі COVID-скандалу: подробиці

Першій ракетці світу анулювали візу після прибуття до Мельбурна.

Найкращого тенісиста планети Новака Джоковича депортують з Австралії через недотримання правил в'їзду на територію країни.

Про це у середу, 5 січня, повідомляє ВВС.

Зазначається, що першій ракетці світу анулювали візу після прибуття до Мельбурна. Наразі спортсмен в очікуванні свого рейсу перебуває під вартою в урядовому готелі.

У заяві австралійських прикордонників йдеться про те, що Джокович "не надав належних доказів для виконання вимог в'їзду до Австралії, і його віза була згодом анульована".

Тим часом у рідній Сербії обурилися ситуацією довкола тенісиста. Сербський президент Александар Вучич заявив, що зірка став жертвою "переслідувань", додавши, що Джоковича підтримує "вся країна".

"Це не просто боротьба за Новака, це боротьба за весь світ", - висловився батько першої ракетки світу Срджан Джокович.

Водночас прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон, коментуючи рішення щодо депортації Джоковича, наголосив, що "правила є правила". На його переконання, "ніхто не стоїть вище за правила країни".

Очікується, що тенісист може подати юридичну апеляцію або заяву на отримання нової візи, щоб взяти участь в Australian Open-2022.

Джокович не зміг пройти паспортний контроль через плутанину з оформленням візи. Як виявилося, його команда запросила візу, яка не надає медпільги нещепленим.

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Спортсмен не озвучував свій статус щеплення, однак у минулому році він заявляв, що виступає "проти вакцинації" від коронавірусу.

У виданні зауважують, що в Австралії понад 90% населення від 16 років повністю вакциновано проти коронавірусу, однак деякі люди, як і раніше, не можуть подорожувати між штатами або по всьому світу через поточні заходи.

У зв'язку із цим австралійці критикують уряд, наголошуючи на тому, що "багатим і знаменитим" нібито можна робити "все, що заманеться", тоді як "звичайні люди залишаються відокремленими від хворих та близьких, які помирають".

Як повідомлялося, дозвіл взяти участь в Australian Open-2022 мають лише вакциновані тенісисти. Однак для 34-річного серба зробили виняток і погодилися пустили його до країни без щеплення. Тенісист нібито пообіцяв надати докази того, що його не можна вакцинувати, що викликало хвилю обурення в Австралії.

Australian Open-2022 триватиме в Мельбурні від 17 до 30 січня.

Джокович - чинний та дев'ятиразовий переможець Відкритого чемпіонату Австралії.

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