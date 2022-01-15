Першу ракетку світу Джоковича затримали в Австралії: що відомо

Джоковича не зможуть депортувати щонайменше до неділі, оскільки суд має розглянути апеляційну скаргу спортсмена.

Імміграційна поліція Австралії вранці в суботу, 15 січня, відповідно до рішення суду вдруге затримала найкращого тенісиста планети Новака Джоковича.

Про це повідомляє CTV News.

Зазначається, що першу ракетку світу, австралійську візу якого напередодні анулювали через відсутність щеплення проти COVID-19, вже допитали у нерозголошеному місці, "узгодженому між сторонами" у справі. Суботній вечір Джокович проведе у готелі для мігрантів у Мельбурні.

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Уже в неділю, 16 січня, о 9:30 за місцевим часом у Федеральному суді Австралії відбудеться остаточне слухання в апеляційній справі сербського тенісиста, який оскаржив рішення уряду країни щодо повторного анулювання своєї візи та депортації.

Як пише The Australian, суддя Девід О'Каллаган вирішить, чи зможе спортсмен взяти участь у Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу.

news.com.au уточнює, що під час поспіхом спланованого нічного слухання у Федеральному окружному суді в п'ятницю суддя Ентоні Келлі заборонив вживати будь-які кроки для видворення Джоковича з Австралії до того, як суд розгляне його апеляцію.

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5 січня Джокович прибув до Мельбурна для участі в Australian Open-2022, однак не зміг пройти паспортний контроль через плутанину з оформленням документів. Так, попри наявність медичного винятку, його команда запросила візу, яка не надає медпільги нещепленим.

У підсумку австралійську візу тенісиста анулювали, а його помістили під варту до урядового готелю. Джоковича намагалися депортувати з країни, проте 10 січня він виграв суд і повернувся до тренувань.

Втім, у п'ятницю міністр імміграції Австралії Алекс Хоук "з медичних підстав" повторно анулював візу першої ракетки світу. Політик заявив, що його рішення відповідає суспільним інтересам.

Australian Open-2022 триватиме в Мельбурні від 17 до 30 січня.

Джокович - чинний та дев'ятиразовий переможець Відкритого чемпіонату Австралії.

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