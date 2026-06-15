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Перший трансфер Моурінью: "Реал" оголосив про підписання чемпіона Європи
Іспанський захисник Марк Кукурелья перейшов з "Челсі" до "Реала".
Мадридський "Реал", який у червні оголосив про призначення Жозе Моурінью головним тренером, підписав захисника лондонського "Челсі" Марка Кукурелью.
Про це повідомляється на офіційному сайті "Королівського клубу".
27-річний іспанець підписав контракт із "вершковими" терміном на шість сезонів — до 30 червня 2032 року.
За інформацією авторитетного інсайдера Фабріціо Романо, сума трансферу Кукурельї склала 55 мільйонів євро, ще п'ять мільйонів євро лондонці зароблять у формі бонусів.
Минулого сезону Марк провів 50 матчів за "Челсі" у всіх турнірах, відзначившись одним голом і чотирма результативними передачами.
На рахунку Кукурельї 23 поєдинки та один гол за збірну Іспанії, з якою він став чемпіоном Європи 2024 року.
Зараз він перебуває у розташуванні іспанської збірної на чемпіонаті світу-2026. Перший матч на турнірі команда зіграє 15 червня проти Кабо-Верде., початок — о 19:00 за київським часом.
Раніше повідомлялося, що "Реал" також погодив підписання португальського півзахисника "Манчестер Сіті" Бернарду Сілви. Однак офіційно про це ще не було оголошено.