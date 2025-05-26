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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Перший тріумф за 65 років: визначився переможець ЧС-2025 з хокею в елітному дивізіоні

Збірна США втретє у своїй історії виграла чемпіонат світу з хокею.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Хокей Швейцарія – США

Хокей Швейцарія – США / © Associated Press

Збірна США стала переможцем чемпіонату світу-2025 з хокею в елітному дивізіоні.

У фіналі турніру американці в овертаймі обіграли Швейцарію з рахунком 1:0.

Автором переможної шайби на другій хвилині овертайму став Тейдж Томпсон.

Збірна США втретє у своїй історії виграла чемпіонат світу з хокею і вперше за останні 65 років. Попередні тріумфи американців були в 1933 та 1960 роках.

Швейцарці вдруге поспіль грали у фіналі чемпіонату світу з хокею та уп'яте загалом, але жодного разу так і не виграли "золото". Торік "хрестоносці" у вирішальному поєдинку поступилися чехам (0:2).

"Бронзу" ЧС-2025 з хокею завоювали шведи, які в матчі за третє місце обіграли Данію з рахунком 6:2.

Нагадаємо, цієї весни збірна України посіла третє місце на ЧС-2025 з хокею у другому за силою дивізіоні (ІА). "Синьо-жовті" були близькими до першого за 18 років виходу до еліти, але у вирішальному останньому матчі програли Японії.

У підсумку українці (9 очок) не зуміли підвищитися у класі. До елітного дивізіону вийшли Велика Британія (12 балів) та Італія (10 пунктів), які посіли перше та друге місця відповідно в підсумковій турнірній таблиці.

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