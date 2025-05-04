Перший трофей у кар'єрі Кейна: "Баварія" достроково стала чемпіоном Німеччини

Гаррі Кейн, "Баварія" / © Associated Press

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"Баварія" стала чемпіоном німецької Бундесліги сезону-2024/25.

Мюнхенський клуб став недосяжним для конкурентів у турнірній таблиці після матчу 32-го туру національної першості, в якому чемпіон минулого сезону "Баєр" на виїзді зіграв унічию з "Фрайбургом" (2:2).

За два тури до кінця відрив підопічних Венсана Компані від леверкузенців складає 8 очок, тому команда Хабі Алонсо втратила шанси наздогнати лідера.

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Це 34-те чемпіонство "Баварії" в історії. Мюнхенці оновили національний рекорд за виграними титулами.

Також це перший трофей у професійній кар'єрі зіркового форварда мюнхенців Гаррі Кейна, який з 24 голами є найкращим бомбардиром поточного сезону Бундесліги.