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Перший титул за 53 роки: визначився чемпіон НБА-2025/26

"Нью-Йорк Нікс" у фінальній серії плейоф НБА перемогли "Сан-Антоніо Сперс".

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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"Нью-Йорк Нікс"

"Нью-Йорк Нікс" / © Associated Press

"Нью-Йорк Нікс" став чемпіон НБА сезону-2025/26. У фінальній серії плейоф команда Майка Брауна обіграла "Сан-Антоніо Сперс" — 4:1.

У п'ятому матчі фінальної серії "Нью-Йорк Нікс" на майданчику суперника в місті Сан-Антоніо здобув перемогу з рахунком 94:90.

Першу чверть "Нікс" програли 13:23, потім скоротили відставання у другій (24:19), але третій період знову був за господарями — 30:28.

Однак заключну чверть команда з Нью-Йорка забрала з рахунком 29:18, вирвавши перемогу в матчі, а відтак закривши фінальну серію.

Найрезультативнішим гравцем поєдинку став лідер "Нікс" Джейлен Брансон, який набрав 45 очок. Головна зірка суперника Віктор Вембаньяма завершив матч з 19 очками.

Зазначимо, що в четвертому матчі цієї серії "Нікс" здійснили найбільший камбек в історії фіналів НБА, відігравши під час поєдинку 29 очок відставання та здобувши перемогу з рахунком 107:106.

Для "Нью-Йорк Нікс" це третє в історії чемпіонство та перше за 53 роки. Два попередні титули команда вигравала у 1970 та 1973 роках.

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