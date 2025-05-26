Перший титул за 90 років: визначився чемпіон Бельгії з футболу-2024/25

"Юніон Сент-Жиллуаз" / © facebook.com/unionstgilloise

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"Юніон Сент-Жиллуаз" виграв чемпіонат Бельгії з футболу сезону-2024/25.

В останньому турі чемпіонського раунду клуб з Брюсселя вдома обіграв "Гент" (3:1) і забезпечив собі перше місце.

У підсумковій турнірній таблиці "Юніон" (56 очок) випередив у боротьбі за золоті медалі "Брюгге" (53 бали) та "Генк" (47 пунктів).

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Для клубу це перший за 90 років чемпіонський титул і 12-й в історії. До цього востаннє "Юніон" вигравав "золото" ще у сезоні-1934/35.

Раніше повідомлялося, що визначився чемпіон Італії з футболу-2024/25.