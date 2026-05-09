Перший урок паделу: чого очікувати і як підготуватись

Падел / Федерація паделу України

Реклама

Падел стрімко набирає популярності в Україні, і дедалі більше людей приходять на корт уперше без жодного попереднього досвіду. Цей ракетковий вид спорту поєднує елементи тенісу та сквошу, але вважається значно легшим для новачків. Тож чого очікувати від першого заняття з паделу і як до нього підготуватись — зібрали для вас головні поради в матеріалі.

Перше тренування, звісно, починається зі знайомства: тренер пояснює базові правила, показує корт і звертає увагу на головну особливість паделу — скляні стінки, які стануть вашим головним помічником у цьому виді спорту. Саме вони роблять гру динамічнішою: м'яч може повертатися в розіграш після відскоку від скла, що суттєво подовжує розіграші порівняно з тенісом.

Далі вам пояснять базову техніку: як тримати ракетку, як виконувати прості удари з правої та лівої сторони та як правильно рухатися кортом. Як правило, це все займає близько 15 хвилин, і після цього ви перейдете від теорії до практики.

Реклама

Одна з ключових відмінностей паделу від тенісу — швидкий прогрес для новачків. Якщо в тенісі можуть знадобитися тижні, щоб почати тримати м'яч у розіграші, то в паделі це часто вдається вже на першому занятті.

В Україні падел поступово стає доступним для ширшої аудиторії. До його популяризації долучаються і відомі спортсмени: зокрема Еліна Світоліна та Сергій Стаховський оголосили про запуск власного падел-клубу в Києві.

Еліна Світоліна та Сергій Стаховський / Фото: Федерація паделу України

Інтерес до гри проявляють і футболісти "Динамо" та "Полісся". Серед прихильників паделу також Андрій Шевченко, який підтримує розвиток цього виду спорту в Україні.

Олександр Усик розглядає падел як частину своєї підготовки і паралельно розвиває цей напрям за кордоном, зокрема відкрив клуб у Таїланді.

Реклама

Андрій Шевченко, Станіслав Архипов і Сергій Ребров / Фото: Федерація паделу України

Особливої підготовки до першого уроку не потрібно. Вам треба лише обрати зручний спортивний одяг, який не обмежує рухів, і кросівки, в ідеалі ті, що підходять для гри в залі або на тенісному покритті. Ракетку та м'ячі вам нададуть в клубі. Водночас тренери радять подбати про базові речі: добре виспатися, не приходити на тренування одразу після прийому їжі та бути готовим до помірної фізичної активності.

Ще одна перевага паделу — у нього майже завжди грають два на два. У понад 95% випадків у світі матчі проходять саме в такому складі, тож падел може стати вашим новим хобі та класним варіантом провести час з коханою людиною, другом чи колегою.

Падел / Федерація паделу України

Типові помилки новачків на перших заняттях досить прості: надмірна сила замість точності, невпевненість під час гри від скла, а також неправильне положення корпусу. Втім, тренери наголошують, що вже за кілька тренувань більшість цих помилок зникає, а гра стає значно впевненішою і зрозумілішою.

Перший урок паделу зазвичай проходить легко і без зайвого напруження, базові речі швидко стають зрозумілими, а сама гра не викликає складнощів на старті. Тож, як правило, зайшовши на корт вперше, ви обов'язково повернетесь туди не один раз.

Реклама

Новини партнерів