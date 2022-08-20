Перспективний український боксер здобув впевнену перемогу в андеркарді реваншу Усик - Джошуа

Український боксер напівважкої ваги Даніель Лапін переміг словака Йозефа Юрко в андеркарді другого бою між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа.

25-річний Лапін здолав свого супротивника одноголосним рішенням суддів.

Бій тривав усю дистанцію. За підсумками 8 раундів усі троє суддів віддали перемогу українцю: 80-72, 80-72, 80-72.

Зазначимо, що це був перший восьмираундовий поєдинок в кар'єрі Лапіна. На рахунку Даніеля 6 перемог у 6 поєдинках на професійному рингу.

Для словацького боксера поразка від Лапіна стала сьомою в кар'єрі. Також у його послужному списку дев'ять перемог і одна нічия

It’s a first win of the night for Ukraine…



Southpaw Daniel Lapin improves his record to six unbeaten after dominating Jurko 80-72, 80-72, 80-72.#UsykJoshua2 #RageOnTheRedSea pic.twitter.com/SFVWfvEjA3 — Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) August 20, 2022

Другий бій між Усиком і Джошуа відбудеться 20 серпня у місті Джидда в Саудівській Аравії. Орієнтовний час початку - о 23:00 за київським часом.

Нагадаємо, в ніч проти 26 вересня 2021 року Усик у Лондоні переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113, і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. Після цього британець активував опцію реваншу, яка була прописана в контракті на перший бій.

Тож у поєдинку-реваншу на кону стоятимуть всі титули, які українець відібрав у британця минулого року, а також пояс журналу The Ring.

В активі 35-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і дві поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

Раніше ТСН Проспорт розповідав про те, що потрібно знати про бій-реванш між Усиком та Джошуа.

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