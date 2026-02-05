- Дата публікації
Перспективний український баскетболіст дебютував у НБА
Максим Шульга вперше зіграв у матчі найсильнішої ліги світу.
Український баскетболіст "Бостон Селтікс" Максим Шульга дебютував у НБА.
23-річний українець, якого торік обрали на драфті на НБА, зіграв у матчі регулярного чемпіонату НБА проти "Г'юстон Рокетс".
За кілька хвилин на майданчику Шульга очки не набирав, а його команда здобула перемогу з рахунком 114:93.
Нагадаємо, Шульга був обраний у другому раунді драфту під 57-м загальним номером командою "Орландо Меджик" та одразу був обміняний до "Бостона", де з ним підписали двосторонній контракт.
Шульга став десятим в історії українським баскетболістом, якого обрали на драфті НБА.
Протягом сезону Максим виступає за фарм-клуб "Бостон Селтікс" у G-League і рідко потрапляє до заявки основної команди.
Шульга виступав у США на університетському рівні від 2020 року. Максим відіграв три сезони за університет "Юти Стейт" і два сезони за Вірджинський університет Співдружності (VCU), а у квітні 2025-го взяв участь у Матчі всіх зірок NABC-Reese.
За підсумками сезону-2024/25 він був визнаний найкращим гравцем року в конференції Atlantic-10 в NCAA. Українець набирав у середньому 15 очок за матч.
