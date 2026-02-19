Пес вискочив на лижну трасу Олімпіади-2026 і став зіркою соцмереж – курйозне відео

Пес вибіг на трасу під час лижних перегонів на Олімпіаді-2026 / скриншот відео

На зимових Олімпійських іграх-2026 під час кваліфікації жіночого командного спринту у лижних перегонах трапився курйозний епізод – на трасу вискочив пес.

Чотирилапий гість раптово з'явився на завершальному відрізку траси та, побачивши спортсменок, рвонув за ними до фінішу.

Відео моменту миттєво розлетілося соцмережами, зробивши собаку справжньою зіркою Олімпіади.

Організатори змагань навіть показали фотофініш пса.

Як повідомляють ЗМІ, неочікуваний "учасник" змагань має прізвисько Назгул. Він утік від власників і пробрався до лижного центру.

Щодо результатів гонки, то український дует Анастасія Нікон та Софія Шкатула не зміг пробитися до фіналу, посівши 20-те місце серед 26 команд.

Зимові Олімпійські ігри-2026 триватимуть від 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо. Загалом буде розіграно 116 комплектів медалей у 16 видах спорту.

Україну на XXV зимовій Олімпіаді представляють 46 атлетів, які борються за медалі в 11 видах спорту. Наразі "синьо-жовті" залишаються без нагород.

Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі – фристайліст Олександр Абраменко здобув "золото" у Пхенчхані-2018 і "срібло" у Пекіні-2022.