Петраков довикликав на вирішальні матчі відбору на ЧС-2022 футболіста "Динамо"

Він вже провів у футболці "синьо-жовтих" дві гри.

Тренерський штаб збірної України на чолі з Олександром Петраковим довикликав на жовтневі матчі відбору до Чемпіонату світу-2022 футболіста київського "Динамо" - Артема Шабанова.

Про це повідомляє офіційний сайт Української Асоціації Футболу.

Зазначається, що центральний захисник прибуде до розташування "синьо-жовтих" з усіма викликаними гравцями. Для Шабанова це не перший виклик до складу української команди. В активі 29-річного гравця вже є дві зустрічі у футболці головної команди країни.

Цього сезону на рахунку Шабанова чотири гри в усіх турнірах за "Динамо", результативними діями не відзначався;

У жовтні збірна України проведе два поєдинки кваліфікації на мундіаль: проти Фінляндії (9 жовтня, Гельсінкі) та Боснії і Герцеговини (12 жовтня, Львів). Збір національної команди розпочався 4 жовтня в Києві;

Після 5 матчів відбору на ЧС-2022 збірна України з 5 очками посідає другу сходинку групи D. Очолює квінтет з 12 балами Франція, яка зіграла на поєдинок більше за команду Петракова;

Переможці груп напряму вийдуть до фінальної стадії ЧС-2022. Команди, що посядуть другі місця, та дві найкращі збірні Ліги націй УЄФА-2020/21, які не забезпечили собі потрапляння на мундіаль, позмагаються у двораундовому плейоф за останні три путівки на світову першість.

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Додамо, що поза складом через травму опинився один із ключових футболістів збірної України - Олександр Зінченко. Його покликаний замінити гравець "Дніпра-1" - Олександр Піхальонок. Раніше Петраков залишив поза заявкою на найближчі матчі національної команди півзахисника "Аталанти" Руслана Малиновського, з яким у нього спалахнув конфлікт під час попередніх зборів. Таким чином, збірна України гратиме вирішальні матчі відбору ЧС-2022 одразу без двох своїх лідерів - Зінченка та Малиновського.

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