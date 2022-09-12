Петраков довикликав ще одного футболіста на заключні матчі збірної України в Лізі націй

Керманич української збірної вирішив перевести з резервного до основного списку гравців оборонця бельгійського "Брюгге" Едуарда Соболя.

Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.

Таким чином, кількість викликаних до табору національної команди футболістів зросла до 27. Це вже не перша зміна після початкового оголошення списку. Раніше Петраков довикликав до лав збірної України воротарів Анатолія Трубіна та Євгена Волинця, а також півзахисника Данила Ігнатенка, які замінять травмованих Георгія Бущана та Миколу Шапаренка.

Національна команда розпочне свій збір 16 вересня у Варшаві. Після цього Україна проведе три поєдинки Ліги націй. "Синьо-жовті" зіграють із Шотландією 21-го та 27 вересня та з Вірменією - 24-го.

За підсумками чотирьох турів збірна України лідирує в квартеті з 7 очками. У своєму стартовому матчі Ліги націй-2022/23 "синьо-жовті" мінімально здолали Ірландію (1:0) , після чого колектив Петракова в Польщі розбив Вірменію (3:0) та звів до нічиєї гру з ірландцями (1:1) ;

, після чого колектив Петракова в Польщі та ; Після України в таблиці йдуть Шотландія (6 очок), Ірландія (4) та Вірменія (3). Зауважимо, що українці та шотландці провели на одну гру менше.

Додамо, що саме шотландців вибила збірна України в плейоф відбору до Чемпіонату світу-2022 (3:1). Утім, на світовій першості команда Петракова не зіграє, адже в фіналі кваліфікації вона поступилася Уельсу (0:1).

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