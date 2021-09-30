Петраков кусатиме лікті? Малиновський потрапив до суперкоманди місяця в Чемпіонаті Італії

Петраков кусатиме лікті? Малиновський потрапив до суперкоманди місяця в Чемпіонаті Італії

Руслан опинився серед 11-ти найкращих футболістів Серії А у вересні.

Український півзахисник "Аталанти" Руслан Малиновський увійшов до символічної збірної Серії А за підсумками вересня. Такий вибір зробив авторитетний статистичний портал WhoScored.

У вересні Малиновський провів за "бергамасків" 4 поєдинки в національній першості, в яких зумів відзначитися голом і результативною передачею.

Середній бал Руслана за матч склав 7,69. Зазначимо, що Малиновський - єдиний представник "Аталанти" у вересневій суперкоманді.

instagram.com/officialwhoscored

В останньому поєдинку Серії А Малиновський забив забив гол-шедевр у ворота чинного чемпіона Італії - міланського "Інтера". У підсумку зустріч завершилася бойовою нічиєю - 2:2.

у ворота чинного чемпіона Італії - міланського "Інтера". У підсумку зустріч завершилася бойовою нічиєю - 2:2. Після шести турів клуб із Бергамо з 11 очками посідає сьому сходинку в таблиці Серії А. У наступному поєдинку команда українця 3 жовтня прийме "Мілан".

Нагадаємо, виконувач обов'язків головного тренера збірної України Олександр Петраков не викликав Малиновського на жовтневі матчі відбору ЧС-2022 після конфлікту з футболістом. У соцмережах фанати жорстко рознесли суворе рішення керманича "синьо-жовтих".

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