Петраков назвав кадрові втрати збірної України перед стартовим матчем Ліги націй з Ірландією

Головний тренер збірної України Олександр Петраков дав пресконференцію перед поєдинком 2-го туру Ліги націй УЄФА сезону-2022/23 проти команди Ірландії.

Керманич "синьо-жовтих" поділився очікуваннями від стартового матчу своєї команди в новому розіграші Ліги націй, а також розповів про кадрові втрати серед своїх підопічних.

За словами Петракова, не зіграють у поєдинку воротар Георгій Бущан та півзахисник Тарас Степаненко - вони травмовані. Також захворів захисник Едуард Соболь - його участь у зустрічі під питанням.

"Є травми у нас. Вибули Бущан і Степаненко. Возили їх на МРТ. Слава богу, нічого страшного. У Степаненка немає перелому пальця, у Бущана гомілкостоп трохи підвернутий, 7-10 днів треба відновлюватися. Трохи сьогодні прихворів Соболь, зараз не буде тренуватися. Всі інші здорові, подивимося на їхнє самопочуття під час тренування. Подивимося, хто зміг відновитися і після цього будемо вирішувати, щоб не зробити хлопцям шкоди", - розповів Петраков.

Головний тренер збірної України анонсував ротацію складу команди на матч з ірландцями. Шанс проявити себе отримають футболісти, які не грали проти Уельса в фіналі плейоф кваліфікації на ЧС-2022. До слова, українська збірна не змогла вийти на мундіаль у Катарі, мінімально програвши валлійцям.

"Чи є шанси потрапити хоча б до заявки тим футболістам, які не грали з Уельсом і Шотландією - Лунін, Попов, Сікан, Ігнатенко? Вони завтра всі гратимуть", - відповів Петраков.

Крім того, коуч "синьо-жовтих" зізнався, що сумує за своїм рідним Києвом і вже хоче повернутися додому.

"Чи було складно перелаштуватися на на новий турнір після поразки в Кардіффі? Важко, але ми поїхали з країни ще 30 квітня. Не були вдома, працювали місяць. Хлопці не були готові добре. Це було складно, все накопичується. Я така людина, що дуже люблю свою країну. Мені не подобається ніде. Краще мого Києва для мене на землі нічого немає. Тому хочу додому, відпочинемо, хлопці почнуть тренуватися, як там в нас буде в країні - ми не знаємо. Коли почнуться матчі УПЛ. Тут багато питань. Я хочу додому", - резюмував Петраков.

Поєдинок Ірландія - Україна відбудеться в середу, 8 червня, у Дубліні на стадіоні "Авіва". Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом. Текстова онлайн-трансляція гри доступна на нашому сайті.

Після гостьового матчу з Ірландією на "синьо-жовтих" чекають на домашні зустрічі Ліги націй з Вірменією (11 червня) та Ірландією (14 червня), які через війну з російськими окупантами відбудуться в Польщі.

Нагадаємо, в Лізі націй-2022/23 збірна України гратиме в першій групі Дивізіону B, де суперниками нашої команди будуть Шотландія, Ірландія та Вірменія. У стартовому матчі цього квартету Вірменія мінімально обіграла Ірландію.

Читайте також:

Ірландія - Україна: де дивитися матч Ліги націй та прогнози букмекерів

Ліга націй УЄФА-2022/23: групи і турнірні таблиці

Фіаско чемпіонів світу: збірна Франції не змогла виграти другий матч поспіль на старті Ліги націй