Петраков офіційно очолив європейську збірну, яку двічі розгромив у Лізі націй

Колишній головний тренер збірної України Олександр Петраков очолив збірну Вірменії.

Про це офіційно повідомила Федерація футболу Вірменії.

Відповідне рішення було ухвалено 14 січня на засіданні виконавчого комітету вірменської федерації футболу. Деталі контракту 65-річного українського фахівця зі збірною Вірменії не повідомляються.

Додамо, що минулого року Петраков на чолі збірної України двічі розгромно переміг Вірменію в рамках Ліги націй УЄФА. Номінально домашній матч "синьо-жовті" виграли з рахунком 3:0, а на виїзді перемогли 0:5.

Від 2020-го до 2022 року вірменську збірну очолював іспанець Хоакін Каппарос. А останні кілька місяців тимчасово обов'язки головного тренера виконував Роман Березовський.

Петраков офіційно залишив посаду керманича збірної України 12 січня. Українська асоціація футболу (УАФ) вирішила не продовжувати співпрацю зі спеціалістом, чий контракт з національною командою був розрахований до 31 грудня 2022 року.

Під керівництвом Петракова "синьо-жовті" не змогли вийти до фінальної частини чемпіонату світу-2022 в Катарі, поступившись у фіналі плейоф відбору Уельсу. Також збірна України не зуміла піднятися до елітного дивізіону Ліги націй, у вирішальному матчі не обігравши Шотландію.

До національної команди Петраков тренував юніорські збірні. Зокрема, 2019 року став чемпіоном світу зі збірною України U-20.

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