Петраков офіційно покинув пост наставника збірної України

Українська асоціація футболу припинила співпрацю з головним тренером національної збірної України з футболу Олександром Петраковим.

Про це інформує пресслужба УАФ.

"УАФ щиро вдячна Олександру Петракову та його тренерському штабу за високий професіоналізм та незабутні перемоги на посаді головного тренера національної команди", – зазначили в УАФ.

Своєю чергою, Петраков подякував за надану можливість очолити й працювати з національною командою:

"Для мене цей період життя назавжди залишиться теплим спогадом у серці. Хочу подякувати гравцям національної команди та тренерсько-адміністративному штабу за те, що упродовж півтора року ми були єдиним цілим, згуртованим і натхненним ідеєю захисту інтересів України на футбольному полі й поза ним. Ми прагнули досягти найбільшого й подарувати Україні радість перемог у найважчий період новітньої історії держави. Дякуємо нашим найкращим у світі уболівальникам за те, що палко й щиро підтримували й вірили в нас! Я залишаюся найпалкішим уболівальником збірної України! Слава Україні!", – зазначив він.

18 серпня 2021 року Петракова було призначено в.о. головного тренера збірної України. 17 листопада 2021 року був призначеним тренером без приставки в.о.

Під керівництвом Олександра Петракова збірна України провела 15 матчів (шість перемог, сім нічиїх, дві поразки, різниця забитих і пропущених м’ячів 23—13). Проте збірна не зуміла кваліфікуватись на ЧС-2022 та не вийшла в еліту Ліги націй.

До національної команди Петраков тренував юніорські збірні. Зокрема, 2019 року став чемпіоном світу зі збірною України U-20.

Раніше повідомлялося, що національну команду може очолити Сергій Ребров, який наразі тренує еміратський клуб "Аль-Айн".

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