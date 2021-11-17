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Петраков офіційно став головним тренером збірної України: умови контракту

Петраков офіційно став головним тренером збірної України: умови контракту

УАФ

Головний тренер збірної України Олександр Петраков нарешті "позбувся" приставки виконувача обов'язків.

На засіданні виконкому Української асоціації Олександра Петракова затвердили головним тренером національної збірної України. До цього часу він тренував "синьо-жовтих" у статусі виконувача обов’язків.

Про це інформує пресслужба УАФ.

УАФ підписала з Петраковим угоду до 30 грудня 2022 року, тобто до завершення Чемпіонату світу Катарі, з можливістю продовження контракту до 30 липня 2024 року — на цикл відбору та фінальної частини Євро-2024, яке відбудеться в Німеччині.

Хто такий Олександр Петраков

Олександр Петраков — один із провідних українських футбольних фахівців у юнацькому футболі. У різні роки тренер очолював збірні України різних вікових категорій. Найбільшого успіху досяг з командою U-20, яка виграла Чемпіонат світу 2019 року в Польщі.

Список його заслуг:

  • Чемпіон світу U-20 (2019);
  • Півфіналіст чемпіонату Європи U-19 (2018);
  • Учасник чемпіонату Європи U-19 (2014);
  • Учасник чемпіонату світу U-20 (2015);
  • Учасник чемпіонату Європи U-17 (2016);
  • Чемпіон України серед юнаків (2006, 2007).

Нагадаємо, що Олександр Петраков очолив збірну України 18 серпня 2021 року після гучної відставки Андрія Шевченка.  За цей час команда провела 7 матчів: 2 перемоги та 5 нічиїх.

Під керівництвом Петракова збірна України потрапила до плей-офф відбору на ЧС-2022, обігравши на виїзді Боснію та Герцеговину з рахунком 2:0.

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