Петраков поділився планами підготовки збірної України до плейоф відбору на ЧС-2022

"Синьо-жовті" збираються провести чотири товариські матчі 2-14 травня.

Головний тренер збірної України Олександр Петраков розповів про плани національної команди на тренувальний збір, який стартує 29 квітня у Словенії. Він передуватиме вирішальним матчам відбору на Чемпіонат світу-2022.

64-річний фахівець пояснив, чому підготовка до півфінального поєдинку плейоф кваліфікації на мундіаль проти Шотландії розпочнеться більше ніж за місяць до самої гри.

"Раніше, під час зустрічі з очільником УАФ, я попросив дати мені можливість зібрати команду 29 квітня, оскільки, як відомо, ми пропустили березневі дати ФІФА через вторгнення російської армії до України, а тому футболісти абсолютно позбавлені ігрової практики. Саме тому важливо зібратися, щоб ми змогли як слід підготуватися до надважливого матчу з Шотландією та наступних офіційних ігор. У червні на нас чекає насичений ігровий календар, а тому звичного за часом збору буде замало", - цитує Петракова офіційний сайт УАФ.

Також керманич "синьо-жовтих" повідомив, що з метою підготовки до вирішальних матчів відбору на світову першість українська збірна планує провести чотири товариські матчі.

"Ми звернулися з проханням до УЄФА організувати нам матчі в наступні дати: 2, 6, 10 та 14 травня. Після цього, 15-16 травня, я планую дати хлопцям два вихідні, аби вони могли зустрітися з сім'ями. А від 17 травня до нас почнуть приєднуватися перші легіонери, в яких на той час закінчаться ігри в клубах. Одними з перших зможуть приїхати Соболь, Качараба, Зубков, Яремчук… Пізніше приєднається решта хлопців, час прибуття яких зокрема залежатиме й від успішності виступу їхніх клубів в єврокубках", - сказав Петраков.

Раніше повідомлялося, що збірна України оголосила імена футболістів, які розпочнуть підготовку до плейоф відбору на ЧС-2022. Це 25 гравців українських клубів. Легіонери, які виступають в іноземних чемпіонатах, приєднаються до національної команди після того, як їхні клуби завершать сезон.

Нагадаємо, матч Шотландія - Україна відбудеться 1 червня . Його переможець вийде до фіналу плейоф, де 5 червня у Кардіффі зіграє за путівку на мундіаль проти Уельсу.

Нагадаємо, жеребкування фінальної частини ЧС-2022 вже відбулося. Якщо команда Петракова зможе вибороти путівку на світову першість, то змагатиметься там у групі В з Англією, США та Іраном.

Мундіаль у Катарі відбуватиметься від 21 листопада до 18 грудня 2022 року.

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