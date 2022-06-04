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Петраков - про матч з Уельсом: думаємо, як зробити щасливими наших уболівальників і ЗСУ

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Петраков - про матч з Уельсом: думаємо, як зробити щасливими наших уболівальників і ЗСУ

Олександр Петраков / Фото: УАФ

Головний тренер збірної України Олександр Петраков поспілкувався з журналістами перед фіналом плейоф відбору на ЧС-2022 проти команди Уельсу.

Обігравши Шотландію, українська збірна перебуває всього в одному кроці від виходу на Чемпіонат світу-2022.

Напередодні вирішальної битви з валлійцями керманич "синьо-жовтих" Олександр Петраков дав традиційну передматчеву пресконференцію.

 - На вулицях ми спілкувалися з українцями, котрі побоюються, що це може бути ваш останній матч. Як ви до цього ставитеся?

 - Нормально ставлюся. У тренера завжди зібрана валіза, стоїть у кутку. Така робота тренера в усіх командах. Колеги мене чудово розуміють. Я нічого не боюся. Зокрема й валлійців.

- Як ситуація в Україні впливає на гравців - надихає їх чи тисне психологічно?

- Завтра побачимо. Нічого не говоритиму.

- У чому причина виклику до збірної Данила Ігнатенка?
 
 - Виклик відправили йому набагато раніше. У нього була проблема з візою, тільки тепер йому віддали паспорт з візою. Він лише зараз доїхав, а викликав я його давно.

- Психологічний тиск був більшим перед Шотландією чи зараз?
 
- Жодного тиску немає, ніхто на мене не тисне. Готуємось до гри у звичайному форматі.
 
 - Українські військові з фронту щось писали вам після перемоги над Шотландією?

Команді дуже багато було повідомлень. Мені ніхто не писав, цим хлопці займаються. Військові писали футболістам. Потім нам передали прапор, який підписали наші воїни, і ми його повісили у роздягальні.
 
 - Уельс - це покращена версія збірної Шотландії? Які сильні сторони?

- Уельс - дуже зіграна команда. Бачу хорошу роботу тренерського штабу. Є гравці світового рівня - Ремзі, Бейл, Джеймс. У нас теж непогана команда, тож завтра подивимося, хто вийде на ЧС-2022. Думаю, матч буде хорошим, він сподобається вболівальникам. А як все завершиться - я не прогнозую ніколи.

- Чи не вважаєте, що багато хто недооцінює збірну Україну через ситуацію у вашій країні?

- У нас в державі дуже складна ситуація. Не всі дивляться футбол. У нас горе в країні, гинуть люди. Недооцінка... Ми про це не думаємо. Ми думаємо, як зробити щасливими наших вболівальників, наші ЗСУ.

Поєдинок Уельс - Україна відбудеться в неділю, 5 червня, на стадіоні "Мілленіум" у Кардіффі. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом. Текстова онлайн-трансляція матчу доступна на нашому сайті.

Нагадаємо, жеребкування фінальної частини ЧС-2022 вже відбулося. Якщо команда Олександра Петракова зможе вибороти путівку на світову першість, то змагатиметься там у групі В з АнглієюСША та Іраном.

Мундіаль у Катарі відбуватиметься від 21 листопада до 18 грудня 2022 року.

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