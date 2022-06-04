Петраков - про матч з Уельсом: думаємо, як зробити щасливими наших уболівальників і ЗСУ

Петраков - про матч з Уельсом: думаємо, як зробити щасливими наших уболівальників і ЗСУ

Головний тренер збірної України Олександр Петраков поспілкувався з журналістами перед фіналом плейоф відбору на ЧС-2022 проти команди Уельсу.

Обігравши Шотландію, українська збірна перебуває всього в одному кроці від виходу на Чемпіонат світу-2022.

Напередодні вирішальної битви з валлійцями керманич "синьо-жовтих" Олександр Петраков дав традиційну передматчеву пресконференцію.

- На вулицях ми спілкувалися з українцями, котрі побоюються, що це може бути ваш останній матч. Як ви до цього ставитеся?

- Нормально ставлюся. У тренера завжди зібрана валіза, стоїть у кутку. Така робота тренера в усіх командах. Колеги мене чудово розуміють. Я нічого не боюся. Зокрема й валлійців.

- Як ситуація в Україні впливає на гравців - надихає їх чи тисне психологічно?

- Завтра побачимо. Нічого не говоритиму.

- У чому причина виклику до збірної Данила Ігнатенка?



- Виклик відправили йому набагато раніше. У нього була проблема з візою, тільки тепер йому віддали паспорт з візою. Він лише зараз доїхав, а викликав я його давно.

- Психологічний тиск був більшим перед Шотландією чи зараз?



- Жодного тиску немає, ніхто на мене не тисне. Готуємось до гри у звичайному форматі.



- Українські військові з фронту щось писали вам після перемоги над Шотландією?

- Команді дуже багато було повідомлень. Мені ніхто не писав, цим хлопці займаються. Військові писали футболістам. Потім нам передали прапор, який підписали наші воїни, і ми його повісили у роздягальні.



- Уельс - це покращена версія збірної Шотландії? Які сильні сторони?

- Уельс - дуже зіграна команда. Бачу хорошу роботу тренерського штабу. Є гравці світового рівня - Ремзі, Бейл, Джеймс. У нас теж непогана команда, тож завтра подивимося, хто вийде на ЧС-2022. Думаю, матч буде хорошим, він сподобається вболівальникам. А як все завершиться - я не прогнозую ніколи.

- Чи не вважаєте, що багато хто недооцінює збірну Україну через ситуацію у вашій країні?

- У нас в державі дуже складна ситуація. Не всі дивляться футбол. У нас горе в країні, гинуть люди. Недооцінка... Ми про це не думаємо. Ми думаємо, як зробити щасливими наших вболівальників, наші ЗСУ.

Поєдинок Уельс - Україна відбудеться в неділю, 5 червня, на стадіоні "Мілленіум" у Кардіффі. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом. Текстова онлайн-трансляція матчу доступна на нашому сайті.

Нагадаємо, жеребкування фінальної частини ЧС-2022 вже відбулося. Якщо команда Олександра Петракова зможе вибороти путівку на світову першість, то змагатиметься там у групі В з Англією, США та Іраном.

Мундіаль у Катарі відбуватиметься від 21 листопада до 18 грудня 2022 року.

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